Над 3300 нарушения на скоростния режим са констатирани за седмица на територията на Областната дирекция на полицията в Благоевград

В периода от 4 до 10 август на територията на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) – Благоевград се проведе специализирана полицейска операция във връзка със спазването на допустимата максимална скорост както в населени, така и извън населените места, като в този период са заснето 3320 нарушения, каза на брифинг началникът на сектор „Пътна полиция” в Благоевград главен инспектор Сергей Алексов.

Нарушенията са заснети със седем технически средства, които се използват в ОДМВР, като близо 980 са констатираните превишения на скоростта в населени места и над 2300 – извън населените места.

Видеоклиповете автоматично се качват в Единния център за обработка на нарушенията в Главна дирекция „Национална полиция“, след което ще има повече информация за заснетите нарушения, но към момента има няколко превишавания на скоростта в населени места над 51 км в час, за което законодателството предвижда лишаване от правоуправление и спиране на автомобила от движение за определен срок, посочи гл. инспектор Алексов.

Въпреки броя на установените нарушения, на брифинга стана ясно, че тенденцията към момента е да се спазват ограниченията на скоростта с новите промени, които навлизат в Закона за движение по пътищата и с използването на техническите системи и средства на Агенция „Пътна инфраструктура“ и в частност на „Национално тол управление“.

По отношение на пътнотранспортния травматизъм, на територията на ОД на МВР – Благоевград установяваме, че настъпилите пътни инциденти не са вследствие на несъобразена скорост или превишаване на скоростта, а от неправилни маневри, посочи началникът на сектор „Пътна полиция” в Благоевград.

Най-натоварените участъци на територията на областта са главния път Е-79 през Кресненското дефиле и път II-19 през прохода Предел, който обхваща от Симитли до граничния пункт „Илинден“. По тези пътища се прави всичко възможно, за да не бъдат критични, което включва и засилено полицейско присъствие, посочи гл. инспектор Алексов.

Във връзка с трафика през Кресна и Кресненското дефиле, той посочи, че по данни на АПИ, в пикови часове преминават по 1200-1600 превозни средства на час, при нормална пропускливост на пътя около 700-800 превозни средства.

Въпреки че участъкът се отчита като тежък, няма пътнотранспортни произшествия с жертви в дефилето. Като изключим случай отпреди няколко седмици, при който пешеходец загина в района на пътен възел „Брежани“, но там се касае за неправилно пресичане, от поставянето на ограничителните колчета от 2021 г. насам пътните инциденти в Кресненското дефиле са само с материални щети, каза още гл. инспектор Алексов.

Оказва се, че най-добрите мерки по отношение превенция на катастрофи, настъпили вследствие на навлизане в лентата за насрещно движение, е разделяне на пътните ленти, което само по себе да запази човешкия живот, допълни началникът на сектор „Пътна полиция” в Благоевград.

Съвместно с Областно пътно управление – Благоевград предстои да се извършат проверки по път II-19 Симитли – ГКПП „Илинден“ и път II-84 Разлог – Юндола, ще бъде огледана пътната инфраструктура за физическо ограничаване на пътните ленти, посочи гл. инспектор Сергей Алексов.