В Ловеч в най-горещите часове до 14 август раздават безплатна бутилирана вода

Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова
Снимка: Община Ловеч
Ловеч,  
12.08.2025 14:49
В Ловеч в най-горещите часове до 14 август се раздава безплатна бутилирана вода на гражданите, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Инициативата е предприета поради високите температури, а водата е осигурена от Ротари клуб – Ловеч. Тя се раздава на площада пред сградата на Общината.

За БТА от пресцентъра на администрацията уточниха, че организацията е предоставила общо 2000 бутилки по половин литър вода.

Вчера беше най-горещият ден в Ловеч от началото на август с температура от 38,7 градуса по Целзий.

