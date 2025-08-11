Подробно търсене

Поради катастрофа временно е ограничено движението между сатовчанските села Вълкосел и Фъргово

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Снимка: Красимир Николов/БТА, архив
Сатовча,  
11.08.2025 11:53
 (БТА)

Временно е ограничено движението при км 24 по третокласния път между сатовчанските села Вълкосел и Фъргово поради пътен инцидент, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

ЗА БТА от Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че катастрофата е между два леки автомобила. По първоначална информация в единия автомобил е пътувало семейство, които е транспортирано в лечебно заведение. Транспортиран в лечебно заведение е и водачът на другия автомобил.

От полицията в Благоевград съобщиха, че в момента движението на автомобили в района на инцидента се пропуска поетапно.

/ВД/

Към 12:06 на 11.08.2025 Новините от днес

