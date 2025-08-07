Социалното предприятие Работилничка "Бисквитките" в Казанлък започва работа по проект за социално включване на младежи в неравностойно положение

Социалното предприятие Работилничка „Бисквитките“, което е част от структурата на казанлъшкото сдружение „Бъдеще за децата“, започва изпълнението на дейностите по новия си проект „Бъдеще за нас“. Това съобщиха от сдружението.

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) в рамките на Компонент 2 „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социалното предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия“.

Дейностите са на стойност 10 хиляди лева и ще продължат три месеца, като основната цел е социално включване, утвърждаване на добри практики и устойчиво развитие на социалното предприемачество чрез активното участие на хора с увреждания и младежи в неравностойно положение.

Основната цел на проекта е обмяна на добри практики между социалните предприятия в страната, като казанлъшката Работилничка „Бисквитките“ ще организира посещения в социални предприятия като „Чудната градинка“ в Добрич, „Социалната чайна“ и „Пекарна Радост“ във Варна. Целта е обмен на опит, изграждане на партньорства и вдъхновение за нови модели на работа.

В рамките на проекта ще бъдат проведени и няколко работилници за декориране на бисквитки, водени от младежите от предприятието. Две от тях ще са мобилни и ще бъдат сред хората, включително по време на предстоящите Празници в Долината на тракийските царе. Останалите ще бъдат в самата база на Работилничка „Бисквитките“ и ще бъдат насочени към ученици от местните училища. Дейността предоставя възможност за споделяне, учене и социално общуване в подкрепяща среда, посочват от „Бъдеще за децата“.

В проекта участват 13 души с трайни увреждания.

Работилничка „Бисквитките“ е социално предприятие, което дава възможност за трудова заетост на младежи с увреждания. Заетите в проекта изработват сладки и солени бисквитки с различни вкусове и аромати за различни поводи и събития. Освен да им осигури заетост, социалното предприятие успява да приобщи работниците си в приятелска атмосфера, в която те се чувстват пълноценни и специални.