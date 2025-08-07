Подробно търсене

Разкрити са два отделни грабежа в Сливен, задържани са криминално проявени

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Снимка: БТА, архив
Сливен,  
07.08.2025 11:20
 (БТА)

Криминалисти от Районното управление на полицията (РУ) - Сливен са разкрили два случая на грабежи, независими един от друг, съобщиха от пресцентъра на областната полиция.

Извършителите са задържани - мъж на 51 години и момче на 17 години. И двамата са криминално проявени от град Сливен. Грабежите са извършени в началото на седмицата в кв. "Клуцохор" и кв. "Даме Груев". Откраднати са неголяма сума пари и дамска чанта.

Работата по образуваните досъдебни производства продължава. 

Както БТА съобщи, през юли служители на "Криминална полиция" в Сливен съдействаха за задържането на извършители на грабежи в Стара Загора. 

/МК/

Към 11:33 на 07.08.2025 Новините от днес

