Разкрити са два отделни грабежа в Сливен, задържани са криминално проявени

Криминалисти от Районното управление на полицията (РУ) - Сливен са разкрили два случая на грабежи, независими един от друг, съобщиха от пресцентъра на областната полиция.

Извършителите са задържани - мъж на 51 години и момче на 17 години. И двамата са криминално проявени от град Сливен. Грабежите са извършени в началото на седмицата в кв. "Клуцохор" и кв. "Даме Груев". Откраднати са неголяма сума пари и дамска чанта.

Работата по образуваните досъдебни производства продължава.

Както БТА съобщи, през юли служители на "Криминална полиция" в Сливен съдействаха за задържането на извършители на грабежи в Стара Загора.