Съществува недостиг на квалифицирани кадри в областта на образованието и здравеопазването в Сливен

Съществува недостиг на квалифицирани кадри в областта на образованието и здравеопазването, съобщи за БТА Росица Хаджиева, началник на Отдел „Посреднически услуги“ към Бюрото по труда – Сливен.

Към днешна дата в дирекцията са обявени осем свободни позиции за специалисти с висше образование.

Сред свободните работни места са две позиции за педагози в детски градини, за които се изисква висше образование по педагогика, три за учители по общообразователни предмети като математика, биология, химия и „Човек и природа“ в прогимназиален етап, както и две позиции за учители, които провеждат целодневни занимания с ученици от I до IV клас.

В здравния сектор е обявена позиция за лекар-психиатър, за която се изискват медицинско образование, поне две години стаж и компютърни умения.

„Сливен не е регион с големи промишлени предприятия, за да говорим за голям недостиг на висококвалифицирана работна ръка“, отбеляза Хаджиева. Тя добави, че в някои случаи машиностроителни и производствени фирми търсят инженери или технически специалисти, а в здравеопазването периодично има нужда от медицински сестри. „Най-осезаем обаче е недостигът на учители, особено в периода преди старта на учебната година“, подчерта тя.

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен активно работи за подкрепа на работодатели и търсещи работа чрез предоставяне на информация за програми и мерки за заетост.

По проект „Обучения за Di-Gi умения и компетенции Дирекция по труда в Сливен са предоставени ваучери за обучение на 1271 души. През периода от януари 2024 до март 2025 година са включени 313 души в 25 обучения за базово/средно ниво за безработни или заети лица. По проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ в Сливен са подадени 340 заявления от заети лица, за които са извършени проверки за допустимост и оценка. И са издадени 292 ваучери за обучение като 48 от тях са анулирани. По проект „Обучение за безработни лица“ с провеждане на обучение в Сливен са подадени 39 заявления от безработни.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.