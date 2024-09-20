Изстрел във въздуха е бил произведен при спор за паркомясто в София, един човек е откаран в болница

Изстрел във въздуха е бил произведен при спор за паркомясто между група мъже в София, съобщиха от МВР за БТА.

Инцидентът е станал по-рано тази вечер на ул. „Българска морава“.

От изстрела, който е бил направен със законно притежавано оръжие, няма пострадали. Последвал е бой между няколко души, след което 57-годишен мъж е бил откаран за преглед в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Пирогов“.