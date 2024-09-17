Пешеходец е с опасност за живота след пътен инцидент в Свищов

Пешеходец е пострадал при пътен инцидент в Свищов, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Оттам информираха, че инцидентът е станал вчера в 05:35 ч. на кръстовище в крайдунавския град. При мокра пътна настилка лек автомобил, управляван от 27-годишен мъж, удря пресичащ 62-годишен мъж.

Пострадалият е с черепно-мозъчна травма, насочен е за лечение към болница в Плевен, където е приет с опасност за живота.

В Районно управление - Свищов е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал.1, буква б от Наказателния кодекс, допълниха от полицията.

В края на месец юни 31-годишна пешеходка пострада при пътен инцидент в Свищов. При движение на обособен паркинг 50-годишен местен жител е ударил последователно пешеходката. Седмица по-рано автомобил блъсна и уби на място пешеходка във Велико Търново.