Николай Нанков е кандидатът за министър на регионалното развитие и благоустройството в проектокабинета на ГЕРБ-СДС с кандидат за премиер Росен Желязков.

Николай Нанков е роден е на 19 декември 1983 г. в Априлци, съобщиха от ГЕРБ. Той е бил областен управител на Ловеч (2009-2011), заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с ресор „Регионално развитие“ (2011-2013). Народен представител е в 42-рото и 43-тото Народно събрание от 11-и МИР-Ловеч (2013-2014), а след това - заместник-министър в МРРБ (2014-2017). Избран е за народен представител в 44-ото НС от 11-и МИР-Ловеч. Заема поста министър на регионалното развитие и благоустройството от 4 май 2017 г. до 20 септември 2018 г., след което отново е народен представител в 44-ото НС. От 10 октомври 2018 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Народен представител в 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото, 49-ото и 50-ото НС.

Областен лидер е на ГЕРБ в област Ловеч от август 2010 г.