“Мисията на Шакълтън” се отправя към началната точка

Отплавахме, както бяхме планирали, от Ушуайа, Аржентина, близо до Нос Хорн към Антарктическия полуостров на борда на ветроходната яхта “Селма”, съобщи Стефан Иванов в Инстаграм. Той е българският представител в междунарoдната гребна експедиция "Мисията на Шакълтън", замислена от исландския изследовател и океански гребец с най-много рекорди Гинес в света, постигнати в рамките на една атлетическа дисциплина (33+) Фиан Пол. След като е участвал в гребни експедиции във всички океани, тази мисия е планирана като неговата последна, най-предизвикателна и с амбицията да постави нови шест рекорда Гинес.

Останалите членове, избрани от капитана Пол, който също така е психолог с четири академични степени, последовател на Карл Юнг и практикува “Дълбинна психология”, са Лиза Фартхофер от Австрия, Майк Матсън и Брайън Краускпф от САЩ, Джейми Дъглас-Хамилтън от Обединеното кралство – все опитни океански и/или състезателни гребци и мореплаватели.

Ако времето е благосклонно, на 4 януари с участниците в експедицията „Мисията на Шакълтън“ се качваме на борда на ветроходната яхта “Селма”, за да плаваме през протока Дрейк от нос Хорн до Антарктическия полуостров, съобщи Стефан Иванов при заминаването си от България. Антарктическите споразумения изискват гребната им лодка да бъде надзиравана от друг плавателен съд, така че „Селма“ ще бъде техният „надзираващ кораб“, който ще ги придружава, докато те гребат на „Мисис Чипи“ от Антарктическия полуостров до остров Южна Джорджия. След това ще се качат отново на борда на „Селма“, за да плават на платна обратно до нос Хорн.

Очаква се екипажът да се впусне в гребното пътешествие под флага на престижния Клуб на изследователите през Южния океан и Скотско море, в едни от най-бурните океански води на планетата, на 12 януари 2023 г.

“Мисията на Шакълтън” е вдъхновена от пътуването, извършено от Ърнест Шакълтън и неговия екипаж в тяхната спасителна лодка между 1914-1917 г., което въпреки многото драматични неуспехи завършва с героичното оцеляване на целия екипаж от 28 души. Затова то е смятано за най-великото пътуване с малка лодка на всички времена.

Лодката на настоящата експедиция е кръстена "Мисис Чипи" в памет на котката на Хари „Чипи“ Макниш, която е придружавала първоначалното пътуване. Екипажът се надява да получи Polar Medal - най-престижната награда в света за полярно изследване, за да я присъди посмъртно на член на първоначалния екипаж, Хари „Чипи“ Макниш, който е пренебрегнат по онова време, макар да е един от най-компетентните членове на тогавашния екипаж.

По думите на Иванов, докато корабът на експедицията „Ендюрънс“ потъва, затиснат между ледовете, Чипи работи неуморно в трюма, затънал в ледена вода, за да запушва пробойните, така че да може да бъде разтоварена по-голяма част от провизиите. По негово настояване прекратяват влаченето по леда с километри на спасителните ветроходни лодки, наредено от Шакълтън, за да се избегне тяхното повреждане. Чипи укрепва лодките с тюленова кръв, брашно и бои. На една от тях, наречена “Джеймс Кеърд”, повдига бордовете и пригажда закрити пространства, които да пазят екипажа от вълните. С тази лодка Шакълтън, Чипи и още четирима успяват да достигнат остров Южна Джорджия и да изпратят чилийски кораб да прибере останалата част на екипажа от Слонския остров. Въпреки всичко, Чипи е един от четиримата участници в тази експедиция, които не получават „Полярен Медал“, най-вероятно поради дрязгите му с Шакълтън. След потъването на “Ендюранс”, Мисис Чипи, която е мъжка котка с тигрова окраска, е убита заедно с няколко кучета на експедицията по нареждане на Шакълтън. Ние активно подкрепяме инициативата за посмъртното присъждане на „Полярен медал“ на Чипи МакНиш, добавя Стефан Иванов.

Той уточни, че висшата цел, с която се присъединява към експедицията, е, за да допринесе за опазването на Южния океан. Гребецът подчерта, че над 90% от големите риби в океаните вече са унищожени и призова да подкрепим собствената му тяга и тази на екипажа за обявяване на най-големите океански защитени зони в света от над четири млн. кв. км около Антарктида, като подпишем петицията на www.change.org/SouthernOcean и се включим към настоятелния призив Комисията за опазване на живите морски ресурси в Антарктика (The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR) да определи най-малко три нови защитени морски зони (Marine Protected Areas) около Антарктида от най-малко четири милиона кв. км, за да запази морското биоразнообразие и увеличи устойчивостта на нашата планета към климатичните промени. За да се брои гласът, е нужно да кликнете на линка, който ще получите по имейл, а "Мисията на Шакълтън" можете да следвате във Фейсбук на facebook.com./NeverestOceanRow, в Инстаграм @NeverestOceanRow, както и на тракера на сайта www.rowlaughexplore.com/the-shackleton-mission.