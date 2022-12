Академия InForceIT в Смолян обяви Ден на отворените врати на 10 декември

Ден на отворените врати е обявен утре в InForceIT Academy в Смолян, съобщи пред БТА Николай Люнчев, ментор в първата професионална IT Академия в Смолян. Срещите с екипа и преподаватели на Академията започват от 11:00 часа в създаденото от Община Смолян споделено IT пространство SkyHub. Инициативата за запознаване с дейността на Академията е дни преди обявеното начало на поредните курсове за обучение на IT кадри.

Целта на Академията е в Смолян да има активна, динамична и конкурентна IT среда, в която дигиталните кадри да се развиват, обменят опит и идеи, а с времето да се създават все повече местни компании в областта на информационните технологии и офиси в Смолян на големите в бранша, обяснява Люнчев. Според него InForceIT Academy може да спре изтичането на IT кадри от Смолян, намирайки възможност за реализация в планинската област.

В досегашните курсове за обучение и различни инициативи на Академията са преминали над 100 участници. Сред курсистите са не само бъдещи дигитални кадри в младежка възраст, а и хора, които желаят да променят професията си, насочвайки се към информационните технологии.

Поредните обучения започват от 12 декември и са в направленията: начален, основен и напреднал курс, рекламна графика, графичен дизайн. За разлика от дистанционните лекции по време на пандемията, новите курсове ще бъдат изцяло присъствени. Някои от завършилите курсовете на InForceIT Academy вече са намерили своята професионална реализация в компании в Смолян, уточнява Люнчев.