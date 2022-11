Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч участва в съвместен проект с колеги от още три държави.

Ловешкото училище от 9 до 11 ноември е домакин на втората международна среща на учители и екипа по проект „Магията на кадъра – преподаване с документален филм“ („Magic of the Frame - Teach with documentary film!“) на унгарската киностудия Palantír Film. Форумът бе открит от Иваничка Буровска, и.д. началник на Регионалното управление на образованието (РУО), и директорът на ветеринарната гимназия Габриела Георгиева.

„Това е проект по програма "Еразъм+", в който си партнират училища и киностудиа от България, Унгария, Нидерландия и Литва. Българските партньори са Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" и сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“, каза за БТА Орсоля Комлоси от Унгария, ръководител на проекта.

По думите й основната дейност по проекта е да се види по какъв начин документалното кино може да бъде включено в образователния процес. Работи се с готови филми по определи теми, като се цели предизвикване на емоции и мисли у децата.

В края на проекта ще бъде изготвен наръчник за това как да се работи с документалното кино и учителите от Европа ще имат вдъхновяващ инструмент, който да интегрират в образователния процес.

Директорът на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч Габриела Георгиева посочи, че ще бъде създаден нов обучителен метод, който да въвежда учениците в живота, чрез важността на социалните проблеми, като използва документалното кино – филмови прожекции, семинари за документално кино и колекциониране, набиране на знания в областта, данни получени чрез обратна връзка на учениците и др. Ще бъдат създадени ефективни инструменти за запознаване на учениците с реалността и проблемите на обществото, личността, природната среда и социалното изключване.

В рамките на проекта се разработва учебна програма за въвеждане на документалното кино в училищна среда, методология за използването й, създава се обширна база данни с документални филми, които са подходящи за ученици от средното образование и др., добави Георгиева.