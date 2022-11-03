Двама пияни и един дрогиран шофьор са заловени в Ямболско

Двама пияни и един дрогиран шофьор са засечени за последното денонощие в Ямболско. Образувани са две бързи производства за шофиране след употреба на алкохол, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.

На международния път за граничния пункт „Лесово“, малко преди 2:00 часа снощи, е хванат 50-годишен шофьор на лек автомобил с над 1,2 промила алкохол. Около 4:00 часа снощи, в село Скалица, е установен и 42-годишен неправоспособен шофьор с концентрация на алкохол в кръвта му над 1,2 на хиляда. Пътните полицаи са задържали и 24-годишен мъж в село Голям Манастир, който шофирал след употреба на метамфетамини и канабис.