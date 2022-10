Близо 13 700 работодатели са подкрепени за поне един месец по мярката 60/40, според информация на НОИ

Така наречената мярка 60/40 бе изпълнявана в периода от март 2020 г. до юни 2022 г., т.е. общо 28 месеца. Изплатени са общо 1 995 388,2 хил. лв. и близо 13 700 работодатели са подкрепени за поне един месец. Това се посочва в последния информационен бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ), публикуван на сайта на институцията.

В мярката за поне един месец са включени близо 342 000 работници и служители.

Първото плащане по мярката е извършено на 15 април 2020 г., а последното плащане (поне що се отнася до момента на изготвяне на анализа) датира от 25 август 2022 г. За този период са извършени общо 242 плащания, което предполага извършване на плащане приблизително на всеки четири дни.

Разпределението на средния месечен брой работодатели по мярката за всички периоди от нейното изпълнение показва наличието на ясно изразена концентрация в определени сектори. Близо 63% от средномесечния брой участвали работодатели са в три икономически дейности - хотелиерство и ресторантьорство, търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети, преработваща промишленост, уточняват от НОИ.

Концентрацията по икономически дейности на броя на работните места, за които е предоставена подкрепа от работодателите, е още по-ясно изразена, според НОИ. Данните показват, че близо 82% от работните места са в четири сектора, а именно преработваща промишленост (41%), хотелиерство и ресторантьорство (21%), транспорт, складиране и пощи (10%) и търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (9%).

Близо 71% от работодателите и 74% от работните места, за които е предоставена подкрепа, са в осем области на страната. Измежду тях се отличава София (столица), където са регистрирани 32,6% от работодателите, и те са получили подкрепа за 34,1% от запазените работни места. Останалите области са Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Стара Загора, Русе и Софийска област.

Настоящият анализ има за цел да представи статистически данни за изпълнението на т.нар. мярка 60/40. На този етап данните следва да се считат все пак за предварителни, доколкото има вероятност за извършване на малки по размер допълнителни плащания или последващо отчитане на възстановени суми, в т.ч. поради последващ контрол върху изпълнението на ангажиментите на получилите подкрепа работодатели, подчертават от НОИ.

Съдържащата се в анализа информация не представя изчерпателно дейността на институциите, ангажирани в прякото изпълнение на мярката, нито мнението на участвалите работодатели и наети лица. Материалът не следва да се счита за изчерпателен анализ на резултатите от мярката, в т.ч. за нейната ефективност и ефикасност, както и за нейното въздействие, допълват от НОИ.

Мярката 60/40 е свързана с мерките за запазване на заетостта в условия на пандемия на коронавирус COVID-19, изпълнени на основание Постановление No 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ПМС No 55 от 2020 г.) и Постановление No 151 от 3 юли 2022 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение No 325 и удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ПМС No 151 от 2020 г.). В хода на изпълнението ѝ тя бе неколкократно удължавана, като ПМС No 151 от 2020 г. бе изменяно седем пъти, припомнят от НОИ.