Художникът Мирослав Живков–Джингиби се самоанализира в монотипии

Изложба „It cans go terribly wrong“ ще представи художникът Мирослав Живков–Джингиби в галерия „Ко-оп“. Тя се състои от монотипии, които са ръчно отпечатани чрез техниката ситопечат. Експозицията ще бъде открита на 29 септември (четвъртък), съобщават организаторите.

В серията от монотипии авторът прави препратка към хард-едж живописта с големи цветни полета. „Комбинирайки рисуването и печатната техника, в “It cans go terribly wrong“ Мирослав Живков – Джингиби работи в посока на пренасянето на живописни елементи в плоската равнина на картината“, разказват организаторите. По думите им, произведенията в изложбата представят своеобразен себеанализ на автора. По тях той работи през последните няколко месеца.

“Радвам се, че отново успях да намеря техника, която ми позволява да работя импулсивно и въпреки това крайният резултат да ми харесва. За мен процесът е изключително важен и ако не се случва с лекота - значи нещо не е както трябва“, казва художникът.

Събитието се реализира с подкрепата на национален фонд "Култура".

Мирослав Живков е роден през 1993г. в град Габрово. През 2016 г. завършва Националната художествена академия (НХА) със специалност „Плакат и визуална комуникация". Прекарва един семестър в Burg Giebichenstein University of Art and Design в Хале, Германия. Автор е на няколко самостоятелни изложби, сред които „Define The Line", „It's Okay" и „It's Not funny" (в колаборация с Александра Георгиева). През 2021 г. участва в Националните есенни изложби в Пловдив. Основател е на NoPoint Atelier, споделено студио за ситопечат и ризография в с. Баланите, Габрово.