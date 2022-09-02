Вижте всички регистрирани листи по избирателни райони

1 МИР - Благоевград
2 МИР - Бургас
3 МИР - Варна
4 МИР - Велико Търново
5 МИР - Видин
6 МИР - Враца
7 МИР - Габрово
8 МИР - Добрич
9 МИР - Кърджали
10 МИР - Кюстендил
11 МИР - Ловеч
12 МИР - Монтана
13 МИР - Пазарджик
14 МИР - Перник
15 МИР - Плевен
16 МИР - Пловдив-град
17 МИР - Пловдив-област
18 МИР - Разград
19 МИР - Русе
20 МИР - Силистра
21 МИР - Сливен
22 МИР - Смолян
23 МИР - София
24 МИР - София
25 МИР - София
26 МИР - София-област
27 МИР - Стара Загора
28 МИР - Търговище
29 МИР - Хасково
30 МИР - Шумен
31 МИР - Ямбол
/РЗ/
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