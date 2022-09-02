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Вижте всички регистрирани листи по избирателни райони

БТА
Вижте всички регистрирани листи по избирателни райони
Вижте всички регистрирани листи по избирателни райони
София,  
02.09.2022 23:25
 (БТА)
Етикети

1 МИР - Благоевград

2 МИР - Бургас

3 МИР - Варна

4 МИР - Велико Търново

5 МИР - Видин

6 МИР - Враца

7 МИР - Габрово

8 МИР - Добрич

9 МИР - Кърджали

10 МИР - Кюстендил

11 МИР - Ловеч

12 МИР - Монтана

13 МИР - Пазарджик

14 МИР - Перник

15 МИР - Плевен

16 МИР - Пловдив-град

17 МИР - Пловдив-област

18 МИР - Разград

19 МИР - Русе

20 МИР - Силистра

21 МИР - Сливен

22 МИР - Смолян

23 МИР - София

24 МИР - София

25 МИР - София

26 МИР - София-област

27 МИР - Стара Загора

28 МИР - Търговище

29 МИР - Хасково

30 МИР - Шумен

31 МИР - Ямбол

/РЗ/

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Към 00:33 на 03.09.2022 Новините от днес

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