Фентъзи приказка с отворен край ще има на втория фестивал Rebel Rebel

Фентъзи приказка с отворен край ще има на втория Rebel Rebel. Заслугата за това е на българската група Bloodrush (BLDRSH), която свири в първия ден на фестивала за фестивала за алтернативна музика.

Момчетата представят "Трета нощ". Това е третата от четири, концептуално свързани визуализации към новите им песни. Историята продължава с магична книга, адски камък и праща главния герой в алтернативни измерения.

“Трета нощ” е всичко, което не ни оставя да спим. Всичко, което ни кара да се вълнуваме, когато трябва да сънуваме. Всеки път, когато знаем, че си вредим, но сладостта от удоволствията надделява,“ разкрива част от идеите си авторът на текста и музиката Косьо Коларов.

Режисьор на видеото е Петър Тухчиев - четвърти член на BLDRSH. Местата, на които е сниман новият клип, са символични за него, Косьо, Марти и Митко. "Трета нощ" е действително безсънна за снимачния екип в новото място за независима култура във Варна - стария барутен погреб ReBonkers, чиято водеща идея при възстановяването му е да дава сцена на развиващи се млади артисти. Художествена галерия в Добрич е втората локация.

Както писа БТА, второто издание на Rebel Rebel ще се състои на 10 и 11 септември (събота и неделя), на "Арена София" (столичен колодрум "Сердика"). Обявени са всички участници. Тава са ALI, Bloodrush, Cut Off, Der Hunds, Expectations, Hellion Stone, Lek City Case, Me And My Devil, Saint Electrics и Soundprophet.