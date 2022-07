Второто издание на фестивала за алтернативна музика Rebel Rebel е на 10 и 11 септември

Ме Аnd My Devil e първото официално обявено име от програмата на второто издание на Rebel Rebel. Музикалният фестивал, който среща публиката с алтернативни български групи ще се състои на 10 и 11 септември в София, съобщават от Projector Plus.

Междувременно, Me And My Devil пуска нов сингъл - два месеца след като представи дебютния си албум.

Suffer My Pride насочва в любопитна нова посока феновете на бандата - с повече синт решения, достатъчно тежък бийт и заразителни припеви, чиито корени могат да бъдат проследени назад до златните години на ню уейв тренда, разказват от групата.

Видеото е градска бохемска история с отворен край и разкрива предисторията на един от първите сингли на Me And My Devil - Kotor. В него отново се появява Славена Зайкова, позната от театралната постановка "Одисей", сериала "Татковци" и от целувката с Ирина Митева в клипа на Kotor.

Съвсем скоро музикантите ще обявят дати за предстоящите си клубни изяви през есента, а след това ще се фокусират върху работата си в студио по втория албум, който се очаква в началото на 2023 г.

В Me And My Devil са Васил Първановски - китари, вокали, Ангел Каспарянов - вокали, Мартин Стоянов - бас, и Деян Драгиев-Даката - барабани.