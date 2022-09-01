Подробно търсене

ВМРО – Българско национално движение регистрира листа с 4 кандидати в 22-и МИР – Смолян

Христина Георгиева
ВМРО – Българско национално движение регистрира листа с 4 кандидати в 22-и МИР – Смолян
ВМРО – Българско национално движение регистрира листа с 4 кандидати в 22-и МИР – Смолян
Смолян,  
01.09.2022 14:43
 (БТА)
Етикети

Иво Пазарджиев е начело на листата на ВМРО – Българско национално движение в 22-и МИР – Смолян, според информация от РИК. Партийната листа включва четирима кандидати. На следващите позиции в листата са Костадин Минков, Емил Минчев и Иван Гайдаров. 

Състав на листата на ВМРО – Българско национално движение в 22-и МИР – Смолян:

1. Иво Пазарджиев

2.  Костадин Минков

3.  Емил Минчев

4.  Иван Гайдаров

/ВД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:02 на 01.09.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация