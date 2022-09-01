ВМРО – Българско национално движение регистрира листа с 4 кандидати в 22-и МИР – Смолян

site.btaВМРО – Българско национално движение регистрира листа с 4 кандидати в 22-и МИР – Смолян
Иво Пазарджиев е начело на листата на ВМРО – Българско национално движение в 22-и МИР – Смолян, според информация от РИК. Партийната листа включва четирима кандидати. На следващите позиции в листата са Костадин Минков, Емил Минчев и Иван Гайдаров.
Състав на листата на ВМРО – Българско национално движение в 22-и МИР – Смолян:
1. Иво Пазарджиев
2. Костадин Минков
3. Емил Минчев
4. Иван Гайдаров
/ВД/
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