ВМРО – Българско национално движение регистрира листа с 4 кандидати в 22-и МИР – Смолян

Иво Пазарджиев е начело на листата на ВМРО – Българско национално движение в 22-и МИР – Смолян, според информация от РИК. Партийната листа включва четирима кандидати. На следващите позиции в листата са Костадин Минков, Емил Минчев и Иван Гайдаров.

Състав на листата на ВМРО – Българско национално движение в 22-и МИР – Смолян:

1. Иво Пазарджиев

2. Костадин Минков

3. Емил Минчев

4. Иван Гайдаров