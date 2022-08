Във Велинград с богата програма продължава ARTE Festival.

Първата фестивална вечер беше наситена с вълнуваща музикална програма от латино фрийстайл с Delinquent Habits, през ориенталските ритми с Gipsy Groove и енергията на Sian от Kosheen.

"Гвоздеят" в музикалната програма бе французойката ZAZ. Тя прочете послание на български език , с което трогна хилядите си почитатели, дошли на фестивала. „Обичам огъня, за да не забравя светлината, която имам в мен“, каза ZAZ и символично запали свещ.

Финалът след полунощ беше DJ сетът на Leeroy Thornhil.

На COMEDY & CINEMA Stage публиката се наслади на постановките на Благой Бойчев, Димитър Иванов – Капитана и Христо Шопов.

Днес фестивалните прояви във Велинград продължават. Кулинарна работилница, дегустации, състезания не само за децата, но и за техните родители.

На музикалната сцена ще излязат N.O.H.A, Aron Chupa & Little Sis Nora, Емир Кустурица and The Non Smoking Orchestra и Sister Bliss от Faithless.

Гостите на фестивала ще видят на COMEDY&CINEMA STAGE Део, Мария Сапунджиева и Христо Гърбов.