В Бургас създадоха сол от растение, което вирее в Атанасовското езеро. Солта е зелена на цвят. Продуктът бе показан за първи път у нас по време на Панаира на солта, който Българската фондация "Биоразнообразие" (БФБ) организира в Бургас.

"Тя може да е заместител на обикновената сол. Добива се от растението саликорния, наричано още морска аспержа или солянка, заради естествения си солен вкус. Естественият хабитат на солянката са крайбрежните лагуни на Атанасовското езеро, откъдето се добива", обясни за БТА Румяна Иванова от Българската фондация "Биоразнообразие", която представи иновативния продукт за България.

"Почти една година я изследваме за състав, за наличие на тежки метали. Трябваше да се създаде и технологията за получаване. От първите десет килограма, които набрахме, излиза около килограм ситна зелена сол. Саликорнията има един налеп, който не позволява да изсъхне на слънце. Растението се суши в сушилня около седмица", разказа за БТА Иванова и посочи, че в Бургас е първото официално появяване на зелената сол.

Откривателите ѝ я наричат "сол без сол", защото всъщност не е сол, изключително здравословна е, добива се по природосъобразен начин от соленото растение саликорния, което вирее в солниците край Бургас. Продуктът е здравословна алтернатива на солта. С 50 процента по-ниско съдържание на натрий е в сравнение с обикновената сол, полезна е за здравето. Става въпрос за изцяло натурален продукт, без консерванти и други добавки. При вкусови тестове е доказано, че обикновена сол и зелена сол са с еднаква соленост.

Саликорнията е част от семейството на амаранта и киноата и също като тях има качества на суперхрана. Съдържа хлорофил, витамин В3, и високи количества на калий и магнезий. Витамините и минералите в нея подпомагат контрола на нивото на кръвното налягане и нормалното функциониране на имунната и нервната системи. В 100 грама сушена саликорния се съдържат и 20 процента белтъци от необходимата дневна доза за организма.

От БФБ казаха, че зелената сол е част от храните, устойчиви на климатичните промени, тъй като се срещат върху неплодородни почви.

"Саликорнията се използва традиционно в редица средизимноморски държави, но в България няма култура на ядене. В Израел, Португалия е типично растение, което се използва за приготвяне на салати и храна", заяви за БТА Румяна Иванова.

Тя каза още, че в Атанасовското езеро край Бургас се добива истинската розова сол. Тя всъщност не е толкова розова. Наричат я розова, защото се добива от розовите езера на Бургаското езеро. Те са оцветени в розово, заради високото количество магнезий във водите му.

"Хималайската розова сол, която влиза в България, е оцветена на сто процента. Тук в Бургас се добива единствената българска розова сол. Няма смисъл човек да си купува розова сол от Хималаите, тази тук е с изключително високо качество", посочи Иванова.

По време на Панаира на солта, който се проведе на брега на Атанасовското езеро край Бургас, БФБ раздаде и единайсетте си Годишни награди за популяризирането на природозащитните успехи в България.

БТА бе номинирана в категорията "Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени" и получи грамота, която бе връчена на Галина Тенева, кореспондент на БТА от Бургас.

Номинацията на БТА беше за приноса в отразяването на всички природозащитни теми и за организирането на хибридното събитие: "Климатичните промени и как Европа да се справя с тях", което се проведе в Бургас на 20 май. Дискусията в морския град бе част от инициативата "Българските гласове за Европа", която БТА изпълнява с подкрепата на Европейския парламент. Събитието беше трибуна за обмяна на мнения между местната власт, неправителствените организации и гражданите.

БТА има специална рубрика "Зелена БТА“, в която публикува всички материали, посветени на защитата на природата, опазването на биоразнообразието, зелената сделка и др.

Номинациите в Годишните награди за биоразнообразие и климат на БФБ във всички категории са оценявани от специално жури. Сред останалите категории бяха "Политик с най-голямо внимание към българската природа", "Активист на природата", "Най-успешна кампания" и др. Годишните награди на БФБ се присъждат в рамките на проект Game On| Don't let climate change end the game, финансиран от програма DEAR на Европейската комисия.

Вечерта завърши с концерт на групите "Прегърнат облак" и "Ревю".