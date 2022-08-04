Участниците в поклонническия поход "Светия път" ще бъдат посрещнати в храма "Св. Николай Мирликийски чудотворец"

В храма "Св. Николай Мирликийски чудотворец", в град Рила, днес от 19:00 часа ще бъдат посрещнати участниците в поклонническия поход "Светия път", съобщиха от Туристическия информационен център в Рила. От там припомнят, че поклонническият поход "Светия път" преминава по маршрут, максимално близък до пътя на пренасяне мощите на Св. Иван Рилски от Велико Търново до Рилския манастир през 1469 г. Походът приключва на 6 август в Рилския манастир, за празника Преображение Господне.

Участниците в похода тази вечер ще нощуват на бивак край Рилския манастир, а утре ще продължат от метоха "Орлица" към Светата обител, разказа за БТА един от участниците в похода и негов организатор Паскал Пиперков от Велико Търново. Той посочи още, че на 6 август към техния поход ще се присъедини и друг, от град София, който също традиционно изминава маршрут до Рилския манастир в чест на покровителя на българския народ.

Началото на поклонническите експедиции, при които частично се преминава маршрутът, е през 2015 г.