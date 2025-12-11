Задържани са 57 души на протеста в София вчера, образувано е разследване за наркотици, каза главен комисар Любомир Николов

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са задържани 57 души за до 24 часа по време на протеста в София вчера, образувано е разследване за наркотици и са установени 22 непълнолетни младежи и двама малолетни. Това каза главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, цитиран от столичната полиция.

От задържаните 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви – хулиганство, притежание на наркотици, нанасяне на телесни повреди, грабежи, кражби. Столичните полицаи са установили и 22 непълнолетни младежи и двама малолетни, които са предадени на родителите. Част от тях също имат криминални прояви – кражби, грабежи, хулиганство, казва още Николов.

Той допълва, че преди протеста са изведени около 40 души, като в тях са открити забранени вещи и предмети – ножове, боксове, маски, пиротехнически изделия, а у двама са намерени 10 000 лева и 1500 евро. В Първо районно управление е образувано бързо производство за притежание на наркотици. Задържан за 24 часа е 18-годишен младеж, у когото служителите на реда открили марихуана. Младежът бил спрян в района на протеста от мобилна полицейска група.

Вчера на брифинг след протеста главен комисар Николов каза, че полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. "Врабча". Има една подпалена кофа за боклук, добави комисар Николов и уточни, че това не е част от протеста. Установили сме по-голямата част от групата. Профилът им е на агитки и така наречените локали, посочи главен комисар Николов. При централата на ДПС на ул. "Врабча" имаше задържани.