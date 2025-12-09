Трябва да направим всичко възможно, за да опазим гражданския мир в страната, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в Пловдив

Трябва да направим всичко възможно, за да опазим гражданския мир в страната. Отговорността е на тези, които организират контрапротестите, защото ние проследихме историята на контрапротеста. Това е партиен контрапротест, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в Пловдив. Тя е в града за честването на 10-ата годишнина от началото на академичната програма „Живописна България“, реализирана от ПУ „Паисий Хилендарски“ и Министерството на образованието и науката.

"Голямата разлика с протестите, които видяхме досега в София и по-големите градове, е, че хората излязоха спонтанно. Имаше много хора, които не принадлежат към нито една политическа сила и дойдоха да изразят своето несъгласие с арогантното отношение към партньори и към начина, по който се прави политика в България", посочи Йотова. По нейните думи ролята на полицията в предстоящите протести е много голяма, тъй като по никакъв начин не бива да се допускат стълкновения, като на протеста на 1 декември.

Според вицепрезидента притеснително е, че се "вади етническата карта". "Твърдя, че такъв проблем в България не съществува. И като човек, който 10 години е бил евродепутат, винаги, на всеки един форум, във всяко едно заседание в пленарната зала в Страсбург, когато е третирала подобни въпроси, България е давана като пример в Европа за етническа толерантност. За мен е изключително безразсъдно да се вадят подобни аргументи днес. Още повече - те не съществуват", заяви Илияна Йотова.

На въпрос дали се опасява, че предстоящите протести и контрапротести могат да доведат до разделение в обществото, тя отговори, че разделението може да дойде само от лоша политика и от това, че хората не виждат бъдеще.

Йотова коментира и предстоящите дебати за вота на недоверие, като заяви, че очаква съдържателна дискусия. "Дано има съдържателна и концентрирана дискусия, да не се разпростира по цялото ветрило от проблеми, защото тогава се губи и акцентът ѝ. Вероятно ще проработи математиката вътре при гласуването на следващия ден на вота на недоверие. Но аз вече имах възможността да кажа - различното е голямата подкрепа на мнозинството от българите срещу това правителство", каза вицепрезидентът.