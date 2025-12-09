В следващите два дни движението при 88-и км на АМ „Струма“ в посока София ще е в едната лента

В следващите два дни движението при 88-и км на автомагистрала „Струма“ в посока София ще е в едната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 8:30 часа на 10 декември (сряда) до 17:00 часа на 11 декември (четвъртък) движението между 87-и и 88-и км на автомагистралата ще се осъществява в активната лента и с ограничение на скоростта до 90 км/час. Временната промяна е за гаранционен ремонт на тротоарни конзоли на мостово съоръжение на отсечката в област Благоевград.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но уточняват, че дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

През следващите дни временно ще се променя организацията на движение в участъци по автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил за гаранционен ремонт на фуги на съоръжения, съобщиха вчера от АПИ. От пътната агенция посочиха, че целта на ремонтите е повишаване безопасността на движение през зимните месеци.