На среща с инспектор от МВР учениците от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ в Свищов научиха за вредите от наркотиците

Превантивна среща за вредата от употребата на наркотични вещества и повишаване на информираността на учениците се проведе в Професионалната държавна търговска гимназия (ПДТГ) „Димитър Хадживасилев“ в Свищов. Това съобщи за БТА директорът на гимназията Лиляна Димитрова.

Освен за рисковете от употребата на психотропни вещества, децата научиха каква е наказателната отговорност на непълнолетните, съгласно действащия Наказателен кодекс (НК), посочи Димитрова.

Тя обясни, че срещата е проведена от инспектора от Детска педагогическа стая (ДПС) към Районното управление (РУ) на Министерството на вътрешните работи (МВР) в Свищов Лора Георгиева. Инспекторът по разбираем и ангажиращ начин представи рисковете, до които води употребата на психоактивни вещества – здравословни, психологически и социални последици, които могат да променят живота на един млад човек изцяло, каза още Димитрова и уточни, че особено внимание на срещата е отделено на наказателната отговорност на непълнолетните, съгласно действащия Наказателен кодекс, при производство, държане и разпространение на наркотични вещества и техните аналози.

„Учениците научиха, че дори и в ранна възраст техните действия могат да доведат до тежки последици, включително съдебни мерки и ограничаване на образователните и житейските им възможности. Срещата премина активно – децата задаваха въпроси, споделяха мнения и обсъждаха примерни житейски ситуации, свързани с начините да кажат „не“. Убедени сме, че подобни инициативи имат ключова роля за превенция и изграждане на информирани, отговорни и уверени млади хора“, заяви директорът на училището.

Превантивната среща е част от образователно събитие, насочено към учениците от VIII и IX клас. Инициативата се провежда в рамките на Националната програма „Работа на полицията в училищата“.

През май министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в среща с гимназисти от Стара Загора в рамките на кампанията срещу наркотиците на Министерството на образованието и науката (МОН).