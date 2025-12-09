Представители на правителството, политическите сили и бизнеса ще участват в дискусия с фокус сигурността във всички направления

Тазгодишното издание на форума „Пауърс Съмит“ (Powers Summit) събира в София представители на правителството, политическите сили и бизнеса в дискусия с фокус сигурността във всички направления. Това съобщиха от Webit Foundation, съорганизатори на форума.

Основните теми тази година са здравеопазване като национална сигурност, енергийна сигурност, отбрана и иновации, образование като инвестиция в сигурността, финансова сигурност, както и дигитална и киберсигурност. Предвидени са три дискусионни панела – „Индустрията говори“, „Лидерите от бизнеса говорят“ и „Властта чува“.

Сред участниците в панелите са министърът на образованието Красимир Вълчев, заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, заместник-председателят на Народното събрание и председател на парламентарната комисия по здравеопазване проф. Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), председателят на бюджетната комисия Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Николай Денков, депутатът от „БСП-Обединена левица“ Драгомир Стойнев.

Powers Summit се организира от Webit Foundation и Национална Дигитална Коалиция, с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България.

На миналогодишното издание на форума темите бяха енергетика, здравеопазване, демография, финанси, предприемачество и образование.