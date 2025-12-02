site.btaОбщина Девин ще въвежда софтуерна система за генерирания от едно домакинство боклук
Община Девин ще въвежда софтуерна система за генерирания от едно домакинство боклук. Това реши Общинският съвет на днешното редовно заседание. Съветниците разгледаха и гласуваха докладната записка за разходване на месечните отчисления и отчисленията за 2025 г. от Закона за управление на отпадъците.
Намеренията ни са да проследим през следващата година какво е реалното количество отпадъци на едно домакинство, за да можем да се подготвим за 2027 г., когато трябва да се въведе методът – колкото хвърляш, толкова да плащаш, каза за БТА кметът Здравко Иванов. Софтуерни устройства ще бъдат поставени както на съдовете за смет, така и на сметосъбиращите автомобили. Всеки съд ще има уникален код, с който ще бъде определено реалното количество боклук. Кметът допълни, че за целта ще бъде обхваната цялата община Девин, за да се анализира броят на извозванията и да се стигне до най-обективния подход, по който да се определи новата такса за битови отпадъци.
През тази година отчисленията по Закона за управление на отпадъците на Община Девин са по-малко от предходната, тъй като работи сепариращата инсталация. Средствата могат да се разходват само за дейности, свързани с управление на отпадъците. Сумата, която се очаква да постъпи по сметките на Общината, е между 100 хил. и 120 хил. лева. Предвижда се да бъдат закупени допълнителни съдове и техника, за да може да се въведе новият метод на облагане.
Съветници от опозицията попитаха дали сумата от отчисленията ще бъде достатъчна за закупуване на софтуер, техника и съдове за смет, както и доколко ще бъде коректен анализът за броя на изхвърлянията на контейнер на домакинство. Съветникът Велизар Шанов визира къщите за гости и хотелите, които няма да могат да предвидят колко пъти ще трябва да идва колата, за да събира отпадъка им.
Според Захаринка Шапкова - началник на отдел в администрацията, лицата, които не генерират пълни кофи, ще могат да си закупят по-малки съдове за боклук със следващия бюджет.
