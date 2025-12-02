Община Девин ще въвежда софтуерна система за генерирания от едно домакинство боклук. Това реши Общинският съвет на днешното редовно заседание. Съветниците разгледаха и гласуваха докладната записка за разходване на месечните отчисления и отчисленията за 2025 г. от Закона за управление на отпадъците.

Намеренията ни са да проследим през следващата година какво е реалното количество отпадъци на едно домакинство, за да можем да се подготвим за 2027 г., когато трябва да се въведе методът – колкото хвърляш, толкова да плащаш, каза за БТА кметът Здравко Иванов. Софтуерни устройства ще бъдат поставени както на съдовете за смет, така и на сметосъбиращите автомобили. Всеки съд ще има уникален код, с който ще бъде определено реалното количество боклук. Кметът допълни, че за целта ще бъде обхваната цялата община Девин, за да се анализира броят на извозванията и да се стигне до най-обективния подход, по който да се определи новата такса за битови отпадъци.

През тази година отчисленията по Закона за управление на отпадъците на Община Девин са по-малко от предходната, тъй като работи сепариращата инсталация. Средствата могат да се разходват само за дейности, свързани с управление на отпадъците. Сумата, която се очаква да постъпи по сметките на Общината, е между 100 хил. и 120 хил. лева. Предвижда се да бъдат закупени допълнителни съдове и техника, за да може да се въведе новият метод на облагане.

Съветници от опозицията попитаха дали сумата от отчисленията ще бъде достатъчна за закупуване на софтуер, техника и съдове за смет, както и доколко ще бъде коректен анализът за броя на изхвърлянията на контейнер на домакинство. Съветникът Велизар Шанов визира къщите за гости и хотелите, които няма да могат да предвидят колко пъти ще трябва да идва колата, за да събира отпадъка им.

Според Захаринка Шапкова - началник на отдел в администрацията, лицата, които не генерират пълни кофи, ще могат да си закупят по-малки съдове за боклук със следващия бюджет.