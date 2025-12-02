Двама от Червен бряг са пътували в автомобила, който се вряза в заведение във Враца

Двама жители на Червен бряг са пътували в автомобила, врязал се в заведение във Враца, съобщават от областната полиция във Враца. Катастрофата стана през нощта на първи декември.

Катастрофата в търговски обект за бързо хранене, намиращ се на паркинга на търговска верига, е станала около 02:40 ч. Колата буквално е прелетяла през стъклените витрини на заведението, излязла е от другата страна на помещението и е спряла на метри от жп прелез, видя репортер на БТА. Водачът на автомобила е напуснал мястото на инцидента, посочват от полицията.

След оперативно-следствени действия е установено, че в колата са пътували двама жители от Червен бряг, на възраст 22 и 25 години, допълват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

Според отчета на областната дирекция през месец октомври в областта са регистрирани 65 пътнотранспортни произшествия, от които 19 тежки, загинали са двама и са ранени 22 граждани.