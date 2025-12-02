"Каритас Русе" се включва в глобалната инициатива "Щедрият вторник“ с кампания в два града в подкрепа на хора в нужда

"Каритас Русе" се включва в глобалната инициатива "Щедрият вторник" с кампания в подкрепа на хора в нужда, съобщи Кремена Цанева от благотворителната католическа организация.

Тя добави, че кампанията "Щедрата кошница", която започва днес, се реализира в партньорство с Kaufland България. Инициативата цели да подкрепи възрастни хора, самотно живеещи лица и семейства в затруднение чрез събиране на трайни хранителни продукти, отбеляза още Цанева.

За целта ще има дарителски пунктове в двата магазина на веригата Kaufland в Русе. Те ще бъдат отворени днес от 10:00 до 20:00 часа, както и на 6, 7, 13, 14, 20 и 21 декември. Във Варна кампанията ще се проведе паралелно в магазините Kaufland Варна – Трошево и Kaufland Варна – Бриз, на същите дати и в същия часови диапазон, отбеляза още Кремена Цанева.

Тя поясни, че всеки, който желае да се включи, може да дари трайни хранителни продукти като захар, брашно, олио, макаронени изделия, варива, консерви, лютеница, пастет, сладкиши и други продукти с дълъг срок на годност. Всички дарения ще бъдат разпределени от екипите на "Каритас Русе" и ще достигнат до възрастни хора и семейства в затруднение през зимните месеци.

"За много от хората, които подкрепяме, зимата е най-трудният период от годината. Дори малък жест като пакет брашно, консерва или сладки за празниците може да донесе спокойствие и усещане, че някой мисли за тях“, съобщиха още от организацията, като отбелязаха, че ще са благодарни на всеки, който ще се включи в кампанията и подкрепи каузата.

От "Каритас" приканват и всички, които искат да се включат като доброволци, раздавайки листовки в магазините или при подготовка на пакетите, да заявят това на имейл office@caritas-ruse.bg.

Кремена Цанева добави, че "Щедрият вторник“ или Giving Tuesday е международен ден на добротворството, в който хора, организации и компании по целия свят обединяват усилия, за да подкрепят каузи и общности.