Над 1000 паркоместа в центъра на София са завзети от институциите, заявиха от „Спаси София"

Над 1000 паркоместа в центъра на София са завзети от институциите, заявиха на брифинг пред Министерството на транспорта общинските съветници от групата на „Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС) Борис Бонев, Андрей Зографски и Стефан Спасов.

Сега, когато реформата на паркирането е актуална, сме решени да поведем една истинска битка срещу всяка една от институциите, за да освободим нерегламентирано превзетите от тях паркоместа и да ги върнем на гражданите, каза Борис Бонев и добави, че тези 1000 места биха били най-големият паркинг в цяла София.

Бонев припомни, че Столична община (СО), като институция, имаше 120 паркоместа „служебен абонамент" и ги намали на пет. За съжаление, СО беше единствената институция, която изпълни този свой ангажимент, коментира общинският съветник. Той настоя всички останали институции да направят същото.

Намираме се до Министерството на транспорта на ул. „Ген. Гурко". Зад мен на тротоара виждате 20 места в режим „служебен абонамент". Тези 20 места са дадени със споразумение, сключено на 26 юли 2006 г. между тогавашният кмет Бойко Борисов и Министерство на транспорта, каза още пред журналисти Борис Бонев.

По думите му от споразумението става ясно, че тези 20 места в идеалния център на София струват по 100 лв. на място на година. Бонев посочи, че след приетата реформа в паркирането, всяко едно от тези места ще струва на Министерството на транспорта 16 пъти по-евтино, отколкото плаща всеки един бизнес, който би желал да си закупи служебен абонамент. Според общинския съветник това споразумение вече е незаконно, защото не отговаря на изискванията на наредбата за паркирането на Столичната община.

От „Спаси София" настояват кметът на София Васил Терзиев, който е страна на това споразумение, още утре да го прекрати и Министерство на транспорта да бъде принудено да изпълнява наредбата на Общинския съвет. Освен тези 20 паркоместа чрез споразумението министерството е завзело още няколко пъти по пет паркоместа на ул. „Дякон Игнатий", което означава, че всъщност близо 40 са паркоместата се ползват от едно единствено министерство в центъра на София, допълниха те.

От групата настояват още министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов да се самосезира, защото може само с един подпис да намали броя на местата, с които министерството разполага - до тези, които са заложени в рамките на наредбата на Общината. От „Спаси София" да изчислили, че за целия период от 2006 г. досега, само 20-те паркоместа на ул. „Ген. Гурко", са ощетили бюджета на София с 2,5 млн. лева.

Сред тези 1000 паркоместа, „завзети" от институциите, според общинските съветници, 300 са на двата паркинга на Народното събрание, 150 са на Министерския съвет, над 220 места са на Министерството на вътрешните работи с различните районни управления, а различните институции на съдебната система имат - около 100 паркоместа.

Борис Бонев каза, че са изпратили писмо до председателя на парламента Рая Назарян и до министър-председателя Росен Желязков, с което искат спешна среща за депутатския паркинг на пл. „Александър Невски". Не можем да приемем, че тези, които следва да са пример, тези, които трябва да въдворяват ред в обществото, са всъщност най-големите нарушители, заявиха от „Спаси София".

БТА припомня, че СОС взе решение за увеличаване на цените на паркирането в София и разширяване на обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 година.

Цените за почасово паркиране в синя зона ще бъдат 2,00 евро на час, в зелена зона - 1,00 евро на час. Винетните стикери за живущи също ще поскъпнат – 150,00 евро за синя зона и 100,00 евро за зелена зона, като за втори автомобил таксите ще бъдат съответно 300,00 евро и 200,00 евро.