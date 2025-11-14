Номинацията на Румен Спецов за особен управител в "Лукойл Нефтохим Бургас" е доста лоша шега на правителството, коментира Асен Василев

Номинацията на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" е доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура. Това коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти в парламента.

Румен Спецов беше назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия, заяви Василев относно назначението преди няколко години на Спецов за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Има изискване още в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има поне пет години опит в петролната индустрия и управлението на активи в тази индустрия, не мисля, че г-н Спецов ги има, така че според мен това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура за особен управител, каза той.

Абсолютно недопустимо е да си играем с най-голямото българско предприятие и с това дали ще има бензин по бензиностанциите по такъв безобразен начин, като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите, заяви Асен Василев.

Откакто спрях да бъда министър, съм нямал никаква комуникация с г-н Спецов, каза още той.

На въпрос възможно ли е още днес да получим дерогация, каквато надежда изрази лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, Асен Василев каза, че разговорите трябва да се водят на ниво правителство. Не знам, г-н Борисов, като един депутат, може би участва в тези разговори, може и да не участва, може и да му дават информация на него конкретно, която не се подава към парламента вече трети месец, допълни той.