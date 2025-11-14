Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проекта на бюджет за 2026 г.

site.btaПарламентарната комисия по отбрана подкрепи проекта на бюджет за 2026 г.
Парламентарната комисия по отбрана подкрепи на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Девет депутати гласуваха „за“, „против“ – четирима, и също толкова се въздържаха.
Разходите за отбрана за 2026 г. са заложени да бъдат 2,657 млрд. евро, както и 51 млн. евро за държавните висши военни училища, пише в законопроекта. За персонал са предвидени 1,434 млрд. евро, а за капиталови разходи - 946 млн. евро.
Разходите за отбрана ще бъдат 2,25% от брутния вътрешен продукт (БВП), каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.
Вчера проектът на бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) бяха внесени в парламента, съобщиха от правителствената пресслужба.
/НН/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина