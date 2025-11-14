Подробно търсене

Николай Трифонов
Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проекта на бюджет за 2026 г.
Парламентарната комисия по отбрана провежда заседание в сградата на Народното събрание. На снимката: председателят на комисията Христо Гаджев. Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
14.11.2025 12:01
 (БТА)

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Девет депутати гласуваха „за“, „против“ – четирима, и също толкова се въздържаха.

Разходите за отбрана за 2026 г. са заложени да бъдат 2,657 млрд. евро, както и 51 млн. евро за държавните висши военни училища, пише в законопроекта. За персонал са предвидени 1,434 млрд. евро, а за капиталови разходи - 946 млн. евро.

Разходите за отбрана ще бъдат 2,25% от брутния вътрешен продукт (БВП), каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Вчера проектът на бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) бяха внесени в парламента, съобщиха от правителствената пресслужба. 

 

/НН/

Към 12:15 на 16.11.2025 Новините от днес

