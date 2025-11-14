Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проекта на бюджет за 2026 г.

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Девет депутати гласуваха „за“, „против“ – четирима, и също толкова се въздържаха.

Разходите за отбрана за 2026 г. са заложени да бъдат 2,657 млрд. евро, както и 51 млн. евро за държавните висши военни училища, пише в законопроекта. За персонал са предвидени 1,434 млрд. евро, а за капиталови разходи - 946 млн. евро.

Разходите за отбрана ще бъдат 2,25% от брутния вътрешен продукт (БВП), каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Вчера проектът на бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) бяха внесени в парламента, съобщиха от правителствената пресслужба.