Общо 2,708 млрд. евро, или 2,25% от БВП, ще бъде бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г., каза Атанас Запрянов

Парламентарната комисия по отбрана провежда заседание в сградата на Народното събрание. На снимката: министърът на отбраната Атанас Запрянов. Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
14.11.2025 11:47
 (БТА)

Общо 2,708 млрд. евро ще бъде бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г., каза ресорният министър Атанас Запрянов на заседанието на парламентарната комисия по отбрана. Депутатите ще гласуват на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Разходите за отбрана ще бъдат 2,25% от брутния вътрешен продукт (БВП), посочи министърът.

Разходите за отбрана за 2026 г. са заложени да бъдат 2,657 млрд. евро, както и 51 млн. евро за държавните висши военни училища, пише в законопроекта. За персонал са предвидени 1,434 млрд. евро, а за капиталови разходи - 946 млн. евро.

Вчера проектът на бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) бяха внесени в парламента, съобщиха от правителствената пресслужба. 

В допълнение

