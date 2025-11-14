„Възраждане“ предлагат да бъде отложена с година новата методика за изчисляване такса смет

„Възраждане“ са внесли вчера промяна в Закона за местните данъци и такси, с която предлагат да бъде отложено с една година новото изчисляване на такса смет, т.е. то да остане както досега. Това съобщи пред журналисти в парламента народният представител Коста Стоянов.

На годишното събрание на Националното сдружение на общините в България се установи, че само 73 от общо 265 общини у нас са готови с новата методика за събиране на такса смет, което е по-малко от 30%, аргументира се депутатът. Освен това, в общините не са изградени системите за разделно събиране, както и централизираната система за събиране на стъклен амбалаж, което е ангажимент на държавата, допълни Стоянов.

Явно, че държавата не подпомага по никакъв начин общините в тези действия, смятат от „Възраждане“. Като прибавим и предложението за увеличение на осигурителната вноска, на данък „дивидент“, вчера и предложението на Столичния общински съвет за увеличаване цените за паркиране в синята и зелената зона в столицата, това сериозно ще натовари хората, каза Коста Стоянов. Към това той прибави и инфлацията, влизането в еврозоната, очакваното повишение на цените.