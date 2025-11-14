Предлагаме законопроект за премахване на нотариална такса при прехвърляне на автомобил, каза Йордан Иванов от ПП-ДБ

Предлагаме законопроект, който предвижда премахване на нотариалната такса при прехвърляне на автомобил, каза Йордан Иванов от "Демократи за силна България" (ДСБ), депутат от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България", пред журналисти в кулоарите на парламента.

Искаме да премахнем нотариалната заверка и да въведем прехвърляне само с писмен договор, обясни той. Темата засяга над 300 хиляди души годишно и стотици милиони евро допълнителна административна тежест, отбеляза депутатът. Иванов посочи, че за прехвърляне на автомобил услугите на нотариус се ползват само в България. Това е измислена такса, която ние настояваме да премахнем, коментира народният представител.

По думите му, законопроектът предвижда да се запази опцията при желание гражданите все пак да използват нотариални услуги.