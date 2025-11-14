Актуализацията на плана за управление за Витоша е третата стъпка от Пътната карта, изработена от Столична Община, заяви кметът Терзиев

През април тази година дадохме старт на #ВизияЗаВитоша – с решимост да разплетем сложния възел от колективна безотговорност, в който планината беше окована от десетилетия. Начертахме и Пътната карта, по която да се работи. Актуализацията на плана за Витоша е именно трета стъпка от картата. Това заяви във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев по повод на предстоящото обществено обсъждане по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“, за което съобщиха вчера от Министерството на туризма.

Общественото обсъждане е част от ангажимента, поет от междуведомствената работна група за устойчиво развитие на планинския туризъм, ръководена от министъра на туризма Мирослав Боршош. Планът за управление на природния парк ще бъде публикуван за обществено обсъждане на 2 декември с цел постигането на баланс между природозащитните цели и възможностите за рекреация, спорт и туризъм в планината, отбелязаха от министерството.

Министрите на туризма и на земеделието в синхрон цитират два пъти Столична община в позициите си, с които обявяват, че те били двигатели на напредъка по Плана за Природен парк „Витоша“ досега. Избирам да се фокусирам върху факта, че между тях вече има синхрон и че по темата вече има движение напред, коментира Терзиев. Той пише, че през септември Общината е запитала и Министерството на земеделието за тяхната позиция по напредъка с инвеститора, а след това дебатът за Витоша е бил открит и от парламентарната трибуна, където натискът е продължил. Столичният кмет изтъкна напредъка на Столичната община в разговорите с инвеститорите, които са част от този сложен пъзел.

Новините са добри - за София, за Витоша и за всички нас, които обичаме града и неговата планина, заяви Терзиев. Той припомни, че преди 11 години е изтекъл последният план за управление на планината. „11 години държавата не намери мотивация да го актуализира – и затова днес мога само да се радвам, че вече има реален напредък по този ключов въпрос. Това ни приближава до деня, в който отново ще има лифт на любимата ни планина“, пише столичният кмет.

Планът за управление на Витоша и приложенията към него ще бъдат достъпни на интернет портала за обществени консултации, на официалната страница на Природен парк „Витоша“ и на хартиен носител в Националния парков информационен център, който се намира на ул. „Антим I“ №17, гр. София, съобщиха от Министерството на земеделието. „Надяваме се, че след отразяване на всички постъпили становища ще бъде постигнат балансиран и работещ модел за устойчиво управление и ползване на защитената територия“, заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов.