Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания - Шумен ще отбележи годишнина от предоставяната от него социална услуга

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания по програма за ранна интервенция на уврежданията (ЦСРИДУ-ПРИУ) в Шумен ще отбележи своя рожден ден днес, от 16:00 часа, в Танцувалната зала на Младежкия дом в града, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Екипът на Центъра, деца, родители и гости ще отпразнуват девет години от откриването на социалната услуга в града. В продължение на седем години Центърът е работил по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а от две години е държавно делегирана дейност, което гарантира устойчивост на социалната услуга. „Програмата на празника включва игри, магично шоу и весела дискотека. Събитието ще е пълно и с много усмивки, песни и изненади за децата и техните семейства", разказаха от общинския пресцентър.

През годините ЦСРИДУ–ПРИУ се утвърждава като място на доверие, подкрепа и професионализъм, където всяко дете получава индивидуална грижа, внимание и възможност да се развива. „Досега над 600 деца на възраст до седем години са получили подкрепа за преодоляване на затруднения в двигателното, говорното и психичното развитие. Екипът от специалисти - социални работници, логопед, психолози, рехабилитатор, кинезитерапевт и специални педагози, ежедневно работи за това децата да се чувстват обичани, уверени и приети, а родителите им да са подкрепени в грижата за тях“, допълниха от пресцентъра на общинската администрация.

Ползватели на социални услуги в Шумен представиха театралната постановка „Слънца на сцената“ в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в града на 5 ноември.

Социалните услуги в Шумен работят на троен капацитет. Ще заработи и нова социална услуга в общината - за хора с деменция, съобщи на пресконференция на 23 октомври заместник-кметът по социалната политика и здравеопазване на Община Шумен д-р Светослава Хайнова.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отбеляза на 2 октомври тържествено 20-годишнината си под мотото „20 години заедно подкрепяме децата и семействата“. Във Военния клуб в града бе организирано юбилейно тържество, на което присъстваха представители на държавни и местни институции, неправителствени организации, партньори на комплекса, родители и деца, които са ползвали услугите му.