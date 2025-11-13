Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Практическо учение за реагиране при авиационно произшествие тече в района на велинградското село Драгиново
Практическо учение за реагиране при авиационно произшествие тече в района на с. Драгиново, община Велинград. Снимка: ОД на МВР- Пазарджик
Велинград,  
13.11.2025 11:19
 (БТА)

Мащабно практическо учение за реагиране при авиационно произшествие тече в района на село Драгиново, община Велинград, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В заданието на тема „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в гориста местност" участват екипи на пожарната, гражданска въздухоплавателна администрация, Областната дирекция на МВР, Спешна помощ, Български Червен кръст, Военновъздушните сили и доброволни формирования.

Целта на учението е повишаване на готовността за реакция при извънредни ситуации.

/БИ/

