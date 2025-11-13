Практическо учение за реагиране при авиационно произшествие тече в района на велинградското село Драгиново

Мащабно практическо учение за реагиране при авиационно произшествие тече в района на село Драгиново, община Велинград, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В заданието на тема „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в гориста местност" участват екипи на пожарната, гражданска въздухоплавателна администрация, Областната дирекция на МВР, Спешна помощ, Български Червен кръст, Военновъздушните сили и доброволни формирования.

Целта на учението е повишаване на готовността за реакция при извънредни ситуации.

Преди дни силите от Единната спасителна система проведоха съвместно учение в Мездра. Темата бе „Извършване на пожарогасителни и спасителни действия при жп инцидент“.