България ще се присъедини към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи, реши правителството

Министерският съвет одобри проект за присъединяване на България към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи, базиран в Берлин, Германия. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС).

Основна роля на Центъра е да подпомага подобряването на способностите за укрепване на гражданското управление на кризи в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС (ОПСО). Центърът е доставчик на услуги, който подкрепя своите 24 членове и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) при изпълнението на техните ангажименти в рамките на Гражданския пакт за ОПСО. Центърът развива партньорство и с НАТО, уточниха от МС.

Присъединяването към Центъра ще засили способностите на страната за управление на граждански кризи в рамките на ОПСО. Членството в Центъра ще допринесе за улесняване на обмена на добри практики между членовете, както и предоставяне на персонализирани съвети и експертиза. Присъединяването на България ще допринесе за по-доброто изпълнение на ангажиментите на страната ни по Компакта за засилване на гражданското измерение на ОПСО, посочиха още от правителството.

Темата за сигурността в ЕС и укрепването на демокрацията бе обсъдена преди ден от представители на институциите и експерти. Виждаме съществуващите и потенциалните алианси като най-добрата ни защита в този фрагментиран свят, заяви по време на събитието премиерът Росен Желязков. Ние сме на предната линия на НАТО и ЕС както срещу конвенционалното, така и срещу хибридното напрежение. Тази позиция ни дава специална роля - да свързваме региони и да изграждаме демократични партньорства, посочи той.