Свободните работни места в Бюрото по труда в Пловдив са 408

В Бюрото по труда в Пловдив свободните работни места към 12 ноември са 408, съобщи за БТА Иванка Власева, директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Пловдив.

От обявените свободни работни места 34 са за хора с висше образование - учители, инженери, лекари, счетоводители, компютърни специалисти, специалисти по социални дейности, медицински сестри и икономисти.

Най-много са свободните позиции за хора със средно образование - за машинен оператор са 56, за готвачи - 40, и 24 - за салонни управители. Свободни работни позиции има за техник-механик, управител на заведение за обществено хранене, специалист качество, търговски представител, брокер на недвижими имоти, специалист продажби, оператор на център за обаждания, склададжия, стоковед, домакин, контрольор, сервитьор, барман, камериерка, домашен помощник, продавач-консултант, касиер, помощник-учител, помощник-възпитател, охранител, градинар, бояджия, леяр, заварчик, екструдерист, шлосер, фрезист, шлайфист, автомонтьор, механик, печатар и други.

Свободни работни позиции за хора с основно образование има за санитари, кофражисти, автомонтьори, машинни оператори, монтажник, общи работници, пакетировач, опаковач и др.

Свободните работни позиции за хора с намалена работоспособност до 50% и над 50% са седем, от които пет са за агент-спорт, една - за разработчик на софтуер, и една - за общ работник.

Във филиал "Раковски" на Бюрото по труда има пет свободни работни позиции за хора със средно образование – четири за касиери, по едно място - за учител в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.