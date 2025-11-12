Бойко Борисов съобщи, че вече има име, на български гражданин, предложено за длъжността особен управител за "Лукойл", но то ще бъде обявено, след като стане ясно дали президентът ще наложи вето на закона, или не. Пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ призова държавния глава Румен Радев да каже дали ще наложи вето на промените в закона, свързани с особения управител на "Лукойл". Той коментира пост на президента от тази сутрин, в който Радев пита защо управляващите не са назначили особения управител.

Подразнил се е от едно поверително писмо, което му изпратих. Понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството, това го е подразнило, каза още Борисов, но не уточни нищо повече за самия документ.

"Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с Европейската комисия (ЕК) и с ОФАК и с министерството на енергетиката на САЩ", допълни лидерът на ГЕРБ. Така че единственото, което моля – да се произнесе не в последния ден, а сега - дали ще пусне закона, или няма да го пусне, каза Бойко Борисов. Ако той пусне закона или наложи вето - да го преодолеем, защото в писмото казвам – всички процедури са направени, но в България има още една процедура – ветото на президента. Писмото Борисов определи като план А България да получи дерогация от американските санкции срещу "Лукойл".

Той допълни, че се работи добре с това ръководство на рафинерията. Всичко е спокойно, имаме запаси - бензин за шест месеца, дизел за четири, за керосина – за два, каза Борисов. Ако не се пускат такива статуси от сутрин до вечер, всичко ще мине най-спокойно, допълни той.

Обърна се към Атанас Атанасов и Кирил Петков и обяви, че Делян Пеевски няма да вземе рафинерията, както и Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат. Тези решения се вземат като геостратегически заедно с нашите евроатлантически партньори – в Европа и Америка, допълни той.

БТА припомня, че през миналата седмица парламентът на два пъти прие извънредно законодателство заради американските санкции срещу руската компания „Лукойл“ и последствията за активите ѝ у нас. Първо депутатите забраниха износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел, а после приеха законови промени, свързани с функциите на особен търговски управител на рафинерията и другите обекти на „Лукойл“ в България.

Борисов коментира и направеното вчера плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и го определи като голям успех на правителството. След три години и никакви плащания, и един провален План през тези четири години, вчера близо милиард лева се завериха в едно много важно време, защото Петкова може да си съфинансира проектите, посочи Борисов.

Той добави, че парламентът трябва да разгледа три закона на Томислав Дончев и в началото на следващата година ще се върви към четвърто и пето плащане по плана.

От нула пари – вчера българите, благодарение на работата на правителството, на Томислав Дончев, на останалите в кабинета, получиха близо 1 млрд. лева в сметките, отбеляза лидерът на ГЕРБ.

В отговор на въпрос кога бюджетът ще бъде внесен Бойко Борисов обяви, че правителството ще внесе бюджета в парламента. Правителството ще го внесе, много е различно, допълни той.

По думите на Борисов през последните четири години работодателите и синдикатите не са се "обаждали" по темата за "връзването" на средната и всички други заплати към минималната, което според него е вървяло по някакви странни формули. Според Борисов Асен Василев е сътворил всички тези неща. Той допълни, че е поел ангажимент към работодателите обвързването на минималната работна заплата със средната да бъде прекратено. "Защото в момента има десетки, хиляди хора, бих казал, които си слагат милион, два на месец, стотици хиляди заплати", посочи Борисов и допълни, че така се изкривява средната работна заплата в страната. Тя повлича минималната, оттам автоматично започват да се увеличават всички разходи в държавата и влизаме точно в тази спирала, каза още лидерът на ГЕРБ.

Сега се съгласих с колегите от БСП, но отсега им казвам че за другия бюджет те трябва да се съгласят с нас, ако искаме да има правителство, допълни Борисов.

Много се радвам, че вчера Радев се е извинил за Боташ, за това, че България е най-големият инвеститор с шест милиарда и бизнесът, предполагам, че е доволен, че вместо да се инвестира в политиките им, за които говорят, се инвестира в братска Турция, каза още Бойко Борисов. Така той коментира думите на държавния глава, казани по време на церемонията за раздаване на наградите "Мениджър на годината" на 10 ноември. Тогава Румен Радев заяви: „ Аз искам да ви се извиня за Бюджет 2026 г.“ Държавният глава отбеляза, че бюджетът е израз на политиката и приоритетите на управляващите.

По думите на Борисов Радев може би се е извинил на бизнеса, че с 1,100 млрд. управляващите подкрепят енергийно ефективните предприятия. "Не е ли странно такова предприятие, което го дотира държавата, след това да регистрира печалба, да си изпише дивидент 5 %, а ние сме го дотирали, за да съществува, да не фалира", допълни Бойко Борисов. По думите му "връзката му с работодателите" е била прекъсната по тяхно искане.

След като за четири години сме объркали държавата, всички вкупом, сега ще се опитаме всички заедно да я оправим и това изисква разбиране и от работодателите, каза Борисов. Те сами разбират, че ако сега, с мандата на ГЕРБ, намалим заплатите, това ще компрометира еврозоната. Хората ще си кажат – ето влизаме в еврозоната и ни се намаляват доходите и ще ни върнат към постната пица на Дянков, допълни Борисов.

Той беше категоричен, че ГЕРБ никога няма да се съгласи да да се увеличи ДДС. Такава информация за искане на работодателите се появи вчера. Ние сме казали, че данъци няма да увеличаваме, каза Бойко Борисов и припомни, че имаме най-ниския данък - 10 процента, в целия ЕС.