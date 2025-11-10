Окръжният съд в Пловдив остави в ареста мъжа, обвинен в убийство на жп гарата в Карлово

Окръжният съд в Пловдив постанови мярка "задържане под стража" спрямо Ибрям Осман, обвинен в умишлено убийство на жп гарата в Карлово. На 7 ноември Осман и други трима мъже пребили 50-годишния Стефан Асенов, като по време на побоя обвиняемият го е намушкал смъртоносно в бедрото.

Осман е от село Розино и работи като кантонер в Национална компания "Железопътна инфраструктура" в с. Долно Камарци. В залата и пред журналисти прокурор Борис Мендев разказа, че синовете на извършителя на убийството и жертвата са се скарали във влака. Семейството на Асенов пътувало за Бургас, като тръгнали от затвора във Враца, където синът на жертвата излежавал присъда за убийство и бил пуснат в отпуск. След спречкването семейството слязло на гарата в Карлово, където, след като обиколил няколко населени места, Осман ги причакал с още трима свои роднини.

Четиримата мъже нанасят побой на Асенов, който е с ампутиран крак и с патерици. След като го повалят на земята и го удрят с патериците, Осман вади нож и го намушква в бедрото на десния му крак, което засяга жизненоважна артерия. В тази ситуация кръвта изтича мигновено под формата на фонтан и смъртоносният изход, независимо от оказването на медицинска помощ, е неминуем, каза прокурорът. Той посочи, че след инцидента Осман сам се е обадил на телефон 112, избягал е от местопрестъплението, но после се е предал в Районното полицейско управление в Карлово, като е предал и ножа.

Уцелването на артерията е малшанс, каза защитникът на Осман адвокат Стоимен Гърбев и подчерта, че тепърва ще се доказва умисъл. По думите му, подзащитният му няма намерение да се укрие и да саботира разследването и е жертва на една ситуация. Според него "няма нищо от Агата Кристи тук, касае се за банално убийство, от битов характер по хулигански подбуди".

"До една минута се обадих. Съжалявам, не беше умишлено, беше да го уплаша, но ръката няма мярка", каза пред съда Осман и поиска домашен арест.

Обвиняемият може да обжалва мярката пред Апелативния съд в Пловдив.