Държавният глава Румен Радев удостои с почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 г. Антъни Лейдън. Отличието се връчва за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри, за укрепването на приятелските отношения между България и Обединеното кралство и за утвърждаването на хуманните и европейски ценности в международните отношения.

Аз лично не чувствам, че заслужавам някакво лично признание. По време на случващото се в Триполи тогава, имах възможността да помогна и, разбира се, че се отзовах, каза Антъни Лейдън. Получих обаждане на благодарност от медиците след освобождаването им и то беше предостатъчно за мен. И все пак искам да изкажа своята искрена благодарност за тази чест, с която ме удостоихте, каза Лейдън.

Преди два дни присъствах на представянето на една книга заедно с госпожа Сесилия Саркози, която се включи онлайн. Признавам, че работата на дипломатите по онова време беше изключително тежка в този изключително труден казус за разрешаване, каза още Антъни Лейдън.

Историята на спасяването на арестуваните в Либия български медици ще остане завинаги вписана в летописите на нашата съвременна държавност, заяви държавният глава Румен Радев, след като удостои Антъни Лейдън с отличието.