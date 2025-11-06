Вицепремиерът на Република Северна Македония очаква през пролетта да започне изграждането на участъка от Коридор 8 от Крива паланка до границата

Удоволствие да се видим в Гюешево и да подпишем договор, за който сме учили още когато сме били деца, каза днес на железопътната гара в Гюешево вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски. Той и българския вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов подписаха днес на жп гарата в селото Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави. Николоски посочи, че това ще свърже двете държави и двете столици - София и Скопие, с железопътна връзка.

Железопътният коридор 8 е един от най-важните трансевропейски транспортни коридори, който има важно стратегическо, икономическо и геополитическо значение за Балканите и цяла Европа, каза Николоски и посочи, че отсечката от 31 км между Куманово и Беляковци в Република Северна Македония вече е завършена и е пусната в експлоатация от януари.

В момента се работи по втората фаза, от Беляковци до Крива паланка, с дължина 34 км. Надявам се с обща работа и подкрепа на финансиращите институции и Европейската комисия да успеем през декември да започнем и третата фаза - участъка от Крива паланка до границата, който е с дължина от 24 км. Това е трудна за изграждане отсечка заради конфигурацията на терена, но ще направим всичко да го реализираме и аз се надявам през декември да започне процедурата, а през пролетта да видим и първите машини да работят, посочи още вицепремиерът на Република Северна Македония.

Коридор 8 е транспортна линия, която свързва Адриатическо с Черно море - това означава директна свързаност и излаз на две морета, което дава допълнителен тласък и по-голяма конкурентност на нашата икономика, каза Николоски и допълни, че това е и коридор, който има и друго огромно значение. Когато в Европа се случва нещо, което не очаквахме, защото недалеч оттук се случва война – агресията срещу Украйна, агресия срещу миролюбив народ, коридорът има огромно значение, защото ще е от помощ на НАТО, за да може да помогне на Украйна да отбранява своя суверенитет, независимост и териториална цялост, нещо, което е важно за всички нас, посочи още Александър Николоски.

Той изтъкна, че ще се работи много усилено, за да може да се видят и резултатите. Николоски каза, че ще покани българския министър на транспорта при завършването на втория етап от проекта в Република Северна Македония, а след това - и на откриването на строителните дейности и на третия участък.

Александър Николоски пожела успех на проекта и благополучие на България, Република Северна Македония и на целия регион.