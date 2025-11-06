Подробно търсене

Продължава ремонтът на 11-километров участък от автомагистрала „Тракия“ в област Сливен

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Снимка: АПИ
Сливен,  
06.11.2025 13:32
 (БТА)

Продължава ремонтът на 11-километров участък от автомагистрала „Тракия“ в област Сливен, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ремонтът е на платното за Бургас от 262-рия до 273-тия километър в област Сливен. Движението се осъществява двупосочно в платното за София, като е обособена по една лента за пътуващите в двете посоки.

На обекта се работи интензивно – на отделни отсечки се полага геомрежа, на други - биндер, а паралелно се извършват геодезически измервания. Прогнозният срок за приключване на ремонтните дейности е до края на ноември.

През октомври в три участъка на автомагистрала „Тракия“ в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършваха ремонти.

