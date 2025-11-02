Община Ловеч обявява публично обсъждане на проект за поемане на дългосрочен дълг от над 6,9 млн. лв.

Община Ловеч обявява публично обсъждане на проект за поемане на дългосрочен общински дълг от над 6,9 млн. лв. (или над 3,5 млн. евро) под формата на банков заем от кредитна институция. Поканата е публикувана на сайта на администрацията. Парите ще се използват за финансиране на клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци и за оборотни средства за неразплатени задължения и обезпечаване на разходите за ДДС за финансиране на приоритетни ВиК проекти и други проекти на територията на община Ловеч. Като източници на погасяване са посочени собствени приходи на Общината.

Според документа по-голямата част от средствата – над 4,6 млн. лв., са необходими за изграждане на клетка 2 на депото за отпадъци. Тук видът на кредита е инвестиционен, а дългът ще бъде обезпечен с недвижими имоти – общинска частна собственост. Срокът на усвояване е 24 месеца от датата на подписване на договора, крайният срок за погасяване е до десет години с включен тригодишен гратисен период за главницата. Лихвата е до 3,9 процента на годишна база.

Сумата от над 2,3 млн. лв. е предвидена да се използва за оборотни средства за неразплатени задължения и обезпечаване на разходите за ДДС за финансиране на приоритетни ВиК проекти и други проекти на територията на община Ловеч. Видът на кредита тук е револвираща кредитна линия (овърдрафт), а начинът на обезпечаване – учредяване на залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, представляващи собствени приходи на Община Ловеч. Срокът на усвояване е еднократно или частично при условията на кредит овърдрафт. Дългът трябва да бъде погасен до три години, считано от датата на подписване на договора, с равни месечни вноски или по договореност, лихвата е до 3,7 процента на годишна база.

Публичното обсъждане е насрочено за 11 ноември от 17:00 ч. в залата на Общински съвет – Ловеч. Мнения, въпроси и предложения се приемат на официалната електронна поща на Община Ловеч и в деловодството на администрацията.

В общините Ловеч, Летница и Угърчин е получено писмо от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, в което са направени констатации, отнасящи се до Регионалното депо за неопасни отпадъци. Сред тях са надвишаване капацитета на общото тегло на отпадъците, неефиктивно функциониращ помпен елемент от системата за оросяване, липсваща рампа за въвеждане на транспортни средства в клетка 3 на депото и др. Дадени са и срокове за предприемане на мерки.