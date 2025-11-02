С безплатни прегледи при уролог и психолог Община Велико Търново се включва за първи път в кампанията за мъжко здраве Movember Bulgaria 2025, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. В България тя се осъществява за трета поредна година, като част от световното движение, целящо да повиши информираността по теми като рак на простатата, рак на тестисите и психичното здраве на мъжете.

Жителите на Велико Търново ще имат възможност да се възползват от безплатни урологични и психологични консултации в рамките на кампанията, за които се изисква предварителна регистрация през сайта www.fondaciyautre.com, за да се избегне струпване на хора.

Урологът от Комплексния онкологичен център (КОЦ) във Велико Търново д-р Димитър Димитров ще извършва безплатни профилактични прегледи на 4, 5, 14 и 28 ноември в кабинет номер 6 на КОЦ в квартал „Варуша“.

За първи път в рамките на Movember Bulgaria участие вземат и психолози, които ще предложат подкрепа на мъже с онкологични заболявания, техните близки и всички, които се борят с депресия или тежки емоционални състояния. Във Велико Търново клиничният психолог Весислава Божанова ще провежда безплатни консултации от 3-ти до 7-и ноември, между 12:00 и 15:00 ч., в кабинета на клиничния психолог на първия етаж в Хирургично отделение на КОЦ – Велико Търново.

От Общината подчертаха, че кампанията е важна, защото ракът на простатата е втората най-смъртоносна форма на рак при мъжете по света. Ежегодно над 1,2 милиона души се диагностицират с това заболяване, а ранното откриване е решаващо за успешното лечение. Същото важи и за рака на тестисите, който се среща най-често при млади мъже между 20 и 34 години и се лекува успешно, ако бъде диагностициран навреме.

Не по-малко значим е и проблемът с мъжката депресия и самоубийствата, които са сред водещите причини за смърт при мъже в активна възраст. Консултациите с психолог могат да спасят живот, като дадат подкрепа и посока за справяне.

Кампанията Movember Bulgaria 2025 се осъществява от Фондация „Утре“ в партньорство с Българската асоциация по психоонкология, Фондация BCause, Longevia Health, ОББ, Paysafe и други организации, обединени около идеята за по-здраво и информирано общество.

БТА припомня, че освен във Велико Търново безплатни консултации с психолози и уролози ще има и в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Шумен и Враца. За първи път тази година кампанията получава и подкрепата на Община Силистра и Община Русе.