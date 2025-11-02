Подробно търсене

Николай Трифонов
БТА, София (2 ноември 2025) Протест на сдружение "Ангели на пътя" се провежда пред Съдебната палата в София срещу убийствата на пътя и в името на всички загинали по пътищата. Снимка: Николай Трифонов/БТА (ВЯ)
София,  
02.11.2025 12:29
 (БТА)

Граждани се събраха пред Съдебната палата в София в името на всички загинали по пътищата. 

Движението в района не е блокирано.

Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя".  

