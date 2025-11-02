site.btaГраждани се събраха пред Съдебната палата в София в името на всички загинали по пътищата
Граждани се събраха пред Съдебната палата в София в името на всички загинали по пътищата.
Движението в района не е блокирано.
Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя".
/МК/
