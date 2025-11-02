Подробно търсене

Петима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР

Маргарита Колева
Петима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР
Петима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР
БТА, Смолян (1 ноември 2025) Млада жена, на 21 години и тригодишното й дете пострадаха при катастрофа в смолянското село Ровино. По първоначална информация шофьорката губи управление над автомобила, който се удря в бордюра и се преобръща по таван. Пострадалите са приети в Спешно отделение на смолянската болница.Снимка: кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова (ВЯ)
София,  
02.11.2025 10:52
 (БТА)

Петима души са загинали, а 25 са ранени при станалите 24 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие, съобщава МВР на сайта си. 

В София са регистрирани две тежки катастрофи с двама пострадали, както и 18 леки произшествия.

От началото на годината при пътни инциденти са загинали 375 души, ранени са 7040. Регистрираните от началото на 2025 г. катастрофи са 5657. 

При сравнение с реалните данни за загиналите (372) през същия период на 2024 г. се отчитат трима повече загинали участници в движението по пътищата през настоящата година. 

Жена на 29 години загина при катастрофа между селата Раданово и Петко Каравелово в община Полско Тръмбеш. Заради катастрофата временно беше затворен пътят Велико Търново – Русе. При пътния инцидент са се ударили лек и товарен автомобил. Загинала е жената, шофирала лекия автомобил, съобщиха от областната полиция във Велико Търново. 

Моторист загина в катастрофа на пътя Пловдив - Карлово, съобщиха от полицията в Пловдив. Край разклона за Царимир мотоциклетът се е блъснал в друг мотор, който се движил пред него. От екип на Спешна помощ е констатирана смъртта на водача на първото превозно средство, на около 60-годишна възраст. 

Майка и дете пострадаха при катастрофа край смолянското село Ровино. Заради катастрофата движението по пътя Смолян – Мадан се извършваше двупосочно в една лента. 

 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:25 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация