Петима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР

Петима души са загинали, а 25 са ранени при станалите 24 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие, съобщава МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки катастрофи с двама пострадали, както и 18 леки произшествия.

От началото на годината при пътни инциденти са загинали 375 души, ранени са 7040. Регистрираните от началото на 2025 г. катастрофи са 5657.

При сравнение с реалните данни за загиналите (372) през същия период на 2024 г. се отчитат трима повече загинали участници в движението по пътищата през настоящата година.

Жена на 29 години загина при катастрофа между селата Раданово и Петко Каравелово в община Полско Тръмбеш. Заради катастрофата временно беше затворен пътят Велико Търново – Русе. При пътния инцидент са се ударили лек и товарен автомобил. Загинала е жената, шофирала лекия автомобил, съобщиха от областната полиция във Велико Търново.

Моторист загина в катастрофа на пътя Пловдив - Карлово, съобщиха от полицията в Пловдив. Край разклона за Царимир мотоциклетът се е блъснал в друг мотор, който се движил пред него. От екип на Спешна помощ е констатирана смъртта на водача на първото превозно средство, на около 60-годишна възраст.

Майка и дете пострадаха при катастрофа край смолянското село Ровино. Заради катастрофата движението по пътя Смолян – Мадан се извършваше двупосочно в една лента.